Grande successo per il Concorso Pianistico di Albenga

Albenga. E’ stato un vero successo la 33esima edizione del Concorso Pianistico “Città di Albenga” che è stato vinto dal giovane veneto Tommaso Boggian.

“Siamo entusiasti- ci ha detto il direttore artistico della manifestazione la dottoressa Isabella Vasile- i risultati sono andati al di là delle nostre più rosee aspettative. Non solo la qualità dei partecipanti è stata eccellente, ma anche i numeri dell’ evento sono stati davero eccezionali. 240 pianisti, 90 compositori, oltre 200 mila visualizzazioni su Yout Tube, insomma si è trattato di un inaspettato e straordinario successo. Chissa l’ ideatrice del concorso la compianta professoressa Maria Silvia Folco come sarebbe stata felice e cosa avrebbe detto!”.

Anche l ‘amministrazione ingauna gongola: “Il concorso on line – dice il sindaco Riccardo Tomatis- poteva rappresentare un problema invece una situazione negativa si è trasformata in una grande opportunità per la nostra città. Più di 200 mila persone nel mondo hanno visto l’ evento musicale ed in futuro, visto il notevole successo, non è da escludere che gli organizzatori non possano decidere di mantenere aperta la possibilità di partecipare al concorso anche da remoto, oltre che dal vivo. Il Concorso pianistico è una realtà culturale e turistica importante che durante le feste natalizie ha sempre riempito, a parte quest’anno, e per decenni, gli alberghi di Albenga e del nostro comprensorio”.

Tornando al concorso questi sono stati i vincitori nelle varie categorie. Zheng Kimi (Pulcini, con votazione 99), Zheng Kesy e Wang Zhuoya, (cat A, con 99), Patrizia Amane Di Lella (Cat B, con 100), Emma Guercio (Cat C, con 98), Monica Zhang, (Cat D, con 99), Chiara Bleve (Cat E, con 99), Daniele Panizza (Cat F, con 98),

Gianluca Bergamasco (98) e Letizia Rosaria Palmieri (98) primo premio assoluto ex aequo,

E questi i nomi dei vincitori del primo premio nelle diverse categorie. Pulcini: Zheng Kimi primo premio assoluto, 99; Giovanni Comaschi e Carola Garberoglio, primo premio con 97.

Categoria A : Zheng Kesy e Wang Zhuoya, primo premio assoluto a pari merito con 99; Arianna Bronzi, Astrid Gravina e Giulio Russo, primo premio.

Categoria B: Patrizia Amane Di Lella, primo premio assoluto con 100, Caterina Di Molfetta, primo premio, con 97.

Categoria C: Emma Guercio, primo premio assoluto, con 98, Giovanni Reggio, primo premio con 97.

Categoria D: Monica Zhang, primo premio assoluto, con 99, Pierpaolo Buggiani (96) e Alberto Pettine (97), primo premio.

Categoria E: Chiara Bleve, primo premio assoluto, con 99, Antonio Alessandri (96) e Michele Castaldo (95), primo premio.

Categoria F: Daniele Panizza, primo premio assoluto con 98,

Luca Cianciotta (97) e Vojvodic Zvyezdan (97) primo premio.

Categoria G: Gianluca Bergamasco (98) e Letizia Rosaria Palmieri (98) primo premio assoluto ex aequo, Elia Frittelli (96), primo premio.

CLAUDIO ALMANZI