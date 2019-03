Grande festa per l’Automobile Club Genova

Grande festa ieri sera al Palazzo della Borsa per la premiazione dei campioni sociali dell’Automobile Club Genova. Il presidente GB Canevello e il direttore Susanna Marotta hanno premiato i protagonisti della stagione 2018 affiancati dal sindaco Marco Bucci, con la partecipazione del presidente del Municipio Centro Levante, Francesco Vesco, del presidente Coni Liguria Antonio Micillo, del delegato Coni Genova Rino Zappalà, del Presidente della Commissione Sportiva Eligio Clemente e del Segretario Generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia.

Applausi per Alessandro Polini (campione di slalom e vincitore Coppa ACI Sport prima zona Gruppo E2S), Andrea Drago (campione velocità auto moderne e vincitore Coppa ACI Sport classe CN 1600), Danilo Scarcella (campione regolarità secondi conduttori e vincitore Coppa ACI Sport 4° rag. Classe 1300 co-pilota di Marco Gandino), Fabrizio Pardi (campione Rally Storici primi conduttori e vincitore Coppa ACI Sport 1° rag. U classe 1300), Silvia Bianco Francesetti (campionessa Rally Storici secondi conduttori), Roberto Percivale (vincitore Coppa AciSport rag. TC 2000) e Giacomo Gozzi (formula Challenge). Per ogni categoria, da Automobile Club Genova , premi anche per i piloti classificati dal secondo al quinto posto.

Tra loro, Paolo Bordo (vincitore Trofeo Slalom Italia del Nord), Danilo Mosca (vincitore Coppa AciSport 1^Zona Gruppo E1), Gianluca Ticci (Vincitore Coppa AciSport 1^Zona Gruppo SS) per lo slalom, Massimo Dell’Acqua (terzo alla Coppa Milano Sanremo), Marco Gandino (vincitore Coppa AciSport 4° Raggruppamento classe sino a 1300) per la regolarità, Franco Sivori (Vincitore Coppa AciSport e 3° Raggruppamento classe GTS 2000) per le auto storiche. Riconoscimenti anche per Alessandro Multari, Nicola Arena e Mario Passanante, assenti giustificati. Un premio e un ringraziamento per la collaborazione offerta, all’Associazione Ufficiali di Gara Genova, alla Federazione Cronometristi Genova, al Veteran Car Club Ligure. Premi speciali per Erika Badinelli, Gianluca Caserza, Tiziano Biagioni e Rocco Tinnirello.

Eligio Clemente, presidente Commissione Sportiva, ha sottolineato l’attività svolta a favore della promozione dell’automobilismo da Lanterna Corse Rally Team, Racing For Genova Team e Sport Favale 07. In evidenza anche il valore degli eventi a cura di Lanternarally, Sport Favale 07 e Valpolcevera Organizzazioni. Il premio Paolo Lena, intitolato allo storico presidente dell’Automobile Club Genova, è stato assegnato a Gino Bruni, memoria storica dell’Automobile Club Genova e giornalista esperto di motori.