Gran finale di sanremofamusica nelle piazze cittadine

Battute finali di #sanremofamusica, domani 18,30 in Piazza Bresca concerto dei CHARLOTRIO, musica per malati di allegria

L’evento, voluto dal Comune di Sanremo e da alcuni commercianti delle varie location vedrà ancora qualche appuntamento.

In Piazza Bresca domani, a partire dalle ore 18.30 appuntamento con i CHARLOTRIO una Musica per malati di allegria. Un viaggio attraverso la musica italiana e non tutto in chiave gypsy folk. Energia e vita ad un metro di distanza però con: Christian g. (Cantautore), Carlo Ormea (Polistrumentista) e Lois Fasano (Percussioni)

Mentre, sempre il 19 agosto, in Piazza Colombo, appuntamento dalle 21 alle 24 con MAURO VERO ONE MAN SHOW.

Cantante e chitarrista assai versatile con un ottimo feeling nella musica acustica dove la voce e la chitarra si fondono in un tutt’uno molto interessante. Tutta l’esperienza musicale di più di trent’anni a disposizione degli ascoltatori con un repertorio che varia dai cantautori italiani (Battisti, De Andrè, Dalla, De Gregori, Concato, Daniele e altri) alla musica internazionale (John, Joel, Eagles, Clapton, Pink Floyd, Santana, Sting e altri) e con una scelta di canzoni famose a partire dagli anni 60’ e uno spazio dedicato alle proprie composizioni. Il tutto variato attraverso l’uso del “looper”, di alcune basi oppure in versione voce e chitarra!