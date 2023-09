Global ESG Leaders, Terna è tra le aziende più sostenibili

Terna, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete di trasmissione nazionale, si conferma leader della sostenibilità a livello globale.

La società per il tredicesimo anno consecutivo viene inclusa nell’indice STOXX “Global ESG Leaders”, e nei sottostanti indici “Environmental Leaders”, “Social Leaders” e “Governance Leaders”, gestiti dalla società Qontigo, parte del gruppo Deutsche Börse, che seleziona le migliori aziende nel mondo – presenti nell’indice borsistico internazionale STOXX Global 1800 – in base alle best practice adottate in campo ESG.

Il dialogo con il territorio e il rapporto con le comunità locali sono tra i fattori rilevanti che hanno determinato l’inclusione nella classifica.

Terna, per cui la sostenibilità è un driver strategico e uno dei pilastri della propria attività, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale grazie alle eccellenti performance registrate in tutti gli ambiti ESG oggetto di valutazione.

Gli indici STOXX ESG si caratterizzano, infatti, per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su un modello di rating fornito dalla società Sustainalytics che valuta le aziende rispetto a numerosi indicatori. Nel suo ultimo assessment, Sustainalytics ha confermato a Terna la migliore classe di valutazione, “Negligible risk”, che posiziona il gestore della rete di trasmissione al vertice del settore globale delle “Electric Utilities”.

In aggiunta alla presenza nel prestigioso indice STOXX, Terna ha recentemente ottenuto anche la conferma della “tripla A”, la più alta valutazione possibile da parte della società di rating MSCI, per le proprie pratiche ESG.

La leadership nella sostenibilità da parte di Terna è testimoniata, inoltre, dalla presenza della società nei principali indici ESG, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, Euronext Vigeo, FTSE4Good, S&P Global 1200 ESG, MIB ESG, ECPI e GLIO/GRESB ESG Index.