Gli eventi collaterali della Biennale di Venezia

VENEZIA. 21 MAG. Anche quest’anno, come da tradizione consolidata nel tempo, sono numerosi ed interessanti gli eventi collaterali alla Biennale veneziana. Quelli ufficiali sono nove, resteranno aperti tutti fino al 26 novembre: arricchiscono questa 18esima Mostra Internazionale di Architettura intitolata: “The Laboratory of the Future”, curata da Lesley Lokko. Gli Eventi Collaterali ammessi dalla Curatrice e promossi da enti e istituzioni nazionali e internazionali senza fini di lucro, sono dislocati in varie sedi della città. Questo è il loro elenco. “A Fragile Correspondence – Scotland + Venice” che si terrà ai Docks Cantieri Cucchini, San Pietro di Castello 40. Ad organizzarla Scotland + Venice.

“Catalonia in Venice_ Following the Fish” anche questa ai Docks Cantieri Cucchini, San Pietro di Castello, ma al 40A. Aperta anche questa dal 20 maggio al 26 novembre. La organizza l’Institut Ramon Lull.

“Climate Wunderkammer” all’ Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Palazzo Badoer piano terra, Calle de la Laca 2468. Ad organizzarla la

RWTH Aachen University.

“Diachronic Apparatuses of Taiwan”- Architecture as on-going details within landscape a Palazzo delle Prigioni, Castello 4209.

L’Istituzione organizzatrice è il National Taiwan Museum of Fine Arts.

“EUmies Awards. Young Talent 2023. The Laboratory of Education” a

Palazzo Mora, Cannaregio 3659. L’ istituzione che la organizza è la Fundació Mies van der Rohe.

“Students as Researchers: Creative Practice and University Education” al

Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena, Dorsoduro 1602.

Il New York Institute of Technology ne è l’organizzatore.

“Transformative Hong Kong” a Campo della Tana, Castello 2126

organizzato da Hong Kong Arts Development Council + The Hong Kong Institute of Architects Biennale Foundation.

“Tracé Bleu- Que faire en ce lieu, à moins que l’on y songe », a Campiello Santa Maria Nova 6024, organizzato dalla Casa comune di Architecture-Studio di Venezia.

“Radical yet possible future space solutions” due straordinari eventi in programma nei giorni 25 maggio presso IUAV Palazzo Badoer piano primo – Sestiere Castello 3608 ed il 26 maggio presso IUAV Auditorium Tolentini – Santa Croce 191. Ad organizzarli è New European Bauhaus, Joint Research Centre of the European Commission.

CLAUDIO ALMANZI