Giovedi 16 novembre al “Piano B” concerto e cena con i musicisti Giorgio Primicerio e Piero Trofa.

L’appuntamento è per giovedi 16 novembre al “Piano B” di Via Galeazzo Alessi a Genova.

In scena ci saranno Giorgio Primicerio, crooner dalla voce calda ed emotiva, ed il pianista Piero Trofa. Nomi che non hanno certo bisogno di presentazione.

Il titolo del concerto è “Un ricordo di canzoni impresse nella nostra memoria, un viaggio nelle emozioni nelle quali riconoscersi”.

“Quando faccio teatro o concerti – spiega Primicerio – imposto la performance sul racconto del periodo storico in cui è uscita la canzone, con aneddoti e curiosità; al “Piano B” improvviseremo parecchio e sarà certamente una bella serata”.

Chi andrà al “Piano B” potrà ascoltare un repertorio molto vasto, a partire dai grandi classici italiani ed internazionali completamente rivisitati al jazz, standard pop e dance in versione acustica.

Primicerio non è soltanto cantante, ma ha spesso presentato anche eventi teatrali, trasmissioni televisive, sfilate di moda e spettacoli.

Lo ricordiamo già nei primi anni 2000 cantante solista gruppo vocale “Amici di Giò”, protagonisti al “Covo di Nord Est” di S. Margherita Ligure; poi tanti concerti in giro per l’Italia ed all’Estero: Alessandria, Torino (insieme a i Gipsy King) sulla “Costa Atlantica” (accompagnato dall’Orchestra di Montecarlo), Cairo Montenotte, Ceriale, Forte dei Marmi (ospite dei “Concerti dei Big” con Mino Reitano, Dario Baldan, Edoardo Agnelli), al Teatro Carlo Felice, a Istanbul in Turchia; poi in tantissimi concerti e manifestazioni di beneficienza e solidarietà a favore di Banca degli Occhi Melvin Jones, Croce Rossa Italiana, I.R.I.S.,Lega Italiana Ricerca sul Cancro, Associazione Malattie Reumatiche Infantili (Ospedale Giannina Gaslini), Neuroblastoma Onlus, ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), Istituto David Chiossone (per non vedenti), La Finestra sul mondo (Associazione per ragazzi diversamente abili), e ci fermiamo qui perché la lista è… infinita.

Al pianoforte ci sarà Piero Trofa. Trofa ha partecipato a numerosissimi eventi e festival nel territorio nazionale ed internazionale, sia come solista che in varie formazioni in ambito pop e jazz.

Trofa è presidente dell’Associazione Musicale “Centro di documentazione e produzione musicale Ettore Panizza” che organizza concert i in tutta Italia ed all’Estero.

Il musicista è molto conosciuto nell’ambiente dello spettacolo, ed è autore di colonne sonore per documentari e spot pubblicitari, ed insegna musica in scuole pubbliche e private. Alla musica si dedica completamente, sempre con grande attenzione agli aspetti formativi e alle connessioni che esistono tra musica e filosofia, la sua grande passione. Ed è anche scrittore.

Insomma, un duo da non perdere.

Informazioni sul concerto e come prenotare si possono avere contattando il numero 010.6522338.

E buona serata!

FRANCO RICCIARDI