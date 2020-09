Giovane cormorano liberato dall’Enpa | Video

Quasi alla fine di una stagione estiva, i volontari della Protezione Animali si concedono ogni tanto un po’ di consolazione, dando la libertà ai soggetti finalmente guariti ed autosufficienti.

Questa volta è toccato ad un giovane cormorano, che ha apprezzato subito la libertà mettendosi a giocare con un rametto.

L’attività di recupero di animali selvatici in difficoltà in provincia di Savona da parte dell’Enpa – associazione privata di volontariato e senza contributi statali – continua con sempre maggiore fatica, sia per l’aumento costante, anno dopo anno, dei soggetti soccorsi (3.033 nel 2019), sia per lo scarso numero di volontari disponibili.