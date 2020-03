Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics Piscine Sciorba

Anche quest’anno Piscine Sciorba ha il piacere di presentare i Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics.

Una competizione che vedrà protagonisti centinaia di atleti diversamente abili che scenderanno in vasca sabato 7 marzo dalle h 14 alle h 19 e domenica 8 marzo dalle h 9 alle h 19 (salvo prolungata sospensione regionale di tutti gli eventi sportivi come misura per la prevenzione del diffondersi del coronavirus. In caso di annullamento della Competizione ne daremo avviso sui canali: sito internet e pagina facebook)

Le gare di nuoto e l’intero movimento Special Olympics rappresentano al meglio tutti i valori positivi che lo sport sempre dovrebbe trasmettere: inclusione, impegno, voglia di superare i propri limiti. Valori che MySport- Piscine Sciorba ha sempre sostenuto attraverso manifestazioni come questa e altri numerosi progetti paralleli.