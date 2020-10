Genovese aggredisce controllore che lo sta multando: denunciato

Ieri mattina, intorno alle 10, un genovese di 23 anni è stato denunciato dai poliziotti delle volanti per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale in via Quarto.

Il giovane, trovato senza biglietto a bordo di un bus, ha reagito con violenza nei confronti dei controllori che stavano compilando la sanzione, aggredendo alle spalle uno dei due e facendogli cadere il palmare in dotazione che si è rotto.

Via Ungaretti, ore 11:40i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno sanzionato amministrativamente un sassarese di 25 anni. Il giovane, in compagnia di un amico, è stato fermato dagli agenti a bordo di un motorino posto sequestro amministrativo e senza mascherina. Entrambi gli amici sono sanzionati per la violazione delle disposizione in materia di contenimento del covid-19 mentre per il 25enne sono scattate anche quelle per guida senza patente e carta di circolazione oltre a quella per la guida di un veicolo sottoposto a sequestro.