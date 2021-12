Genova si conferma Smart City. Oltre 4.000 le persone che hanno partecipato in presenza e in streaming alle iniziative.

Genova si conferma Smart City con #GeSW21 VII Edizione

Un’edizione riuscita per la manifestazione promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team che ha visto il coinvolgimento di 200 relatori e il sostegno di 94 realtà, tra sponsor e partner.

Sono state oltre 4.000 le persone che hanno partecipato in presenza e in streaming ai convegni e agli eventi divulgativi della Genova Smart Week mentre sono stati circa 450.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione.

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le persone che vivono la città per turismo o per lavoro.

Questa la filosofia di sviluppo della Città di Genova che è stata presentata durante la 7^ edizione che, oltre ad essere un momento di incontro per le aziende, è stata un palcoscenico per le eccellenze di ogni settore che hanno condiviso idee e stimoli.

La Genova Smart Week è stata anche il giusto contesto per l’Amministrazione per presentare ai cittadini attività e progetti in corso, dimostrando che Genova ha tutti i requisiti per essere una smart city.

Saranno presto online gli atti, le interviste e i video di questa edizione nell’area #Replay del sito web www.genovasmartweek.it