Genova, sciopero da revocare. Rixi: autotrasportatori raccolgano appello di Bucci e Toti

“Auspico che gli autotrasportatori genovesi raccolgano l’appello del presidente della Regione Liguria Toti e del sindaco di Genova Bucci e revochino lo sciopero previsto per domani”.

Lo ha dichiarato oggi il viceministro delle Infrastrtture e Trasporti Edoardo Rixi.

Toti e Bucci: per autotrasporto Genova 180 milioni. Sciopero stupefacente serve responsabilità

“Il richiamo al senso di responsabilità espresso dalle istituzioni locali – ha aggiunto Rixi – è certamente di buon senso, alla luce delle emergenze che si stanno affrontando sul territorio

Il settore dell’autotrasporto, sia a livello locale sia nazionale, è al centro dell’attenzione del governo, che attraverso i tavoli dedicati ha avviato azioni, condivise dai rappresentanti del comparto, a sostegno delle imprese e della loro competitività.

Abbiamo portato le deduzioni forfettarie per le spese non documentate da 38 a 51 euro, scongiurato eliminazione degli sconti sulle accise, stanziati 180 milioni per il ristoro delle spese extra dovute al tragico crollo del Ponte Morandi, risorse per l’assunzione degli under 35 e stiamo lavorando al fondo per il rinnovo parco mezzi.

Sul fronte del porto di Genova, rinnovo la mia disponibilità a studiare, con tutte le parti coinvolte, un ‘modello Genova’ per migliorare il lavoro degli autotrasportatori e per efficientarne l’attività da e per il porto”.