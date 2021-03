Genova, riaprono Acquario e Museo del Mare

Questa mattina a Genova ha riaperto l’Acquario mentre per il Museo del Mare sarà necessario aspettare giovedì 4 marzo.

In particolare dopo quattro mesi i visitatori potranno tornare a visitare la struttura e a passeggiare tra le vasche dell’Acquario.

L’Acquario aperto, questa mattina alle 11, resterà aperto fino alle 18, con ultimo ingresso alle ore 16.

Il Galata Museo del Mare, invece, aprirà il giovedì e il venerdì, a partire dal 4 marzo, dalle ore 11 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 17.

“Dopo questi lunghi mesi di chiusura – ha precisato il presidente Beppe Costa – siamo felici di poter riaprire”.

In occasione della riapertura, l’Acquario adotterà tariffe ridotte: 25 euro per gli adulti e 15 per i ragazzi (4-12 anni), acquistabili online o in biglietteria.

Per l’occasione torna anche il mercoledì dei genovesi con tariffa unica a 13,50 euro valida per tutta la giornata del mercoledì e acquistabile direttamente in cassa presentando un documento.