Genova Quarto, rubate da cassette delle lettere le mascherine di Regione Liguria

“Rubare le mascherine nella cassetta della posta altrui è un gesto veramente ignobile. Complimenti. Via Acerbi 10”.

E’ uno dei tanti post pubblicati ieri su alcuni gruppi dei vari ‘Civ’ e quartieri genovesi, dove sono stati segnalati i furti delle mascherine consegnate gratuitamente da Regione Liguria attraverso Poste Italiane.

In particolare, a Genova Quarto sono stati segnalati daglu utenti di fb altri furti in via Priaruggia, in via Michetti e in via Rossetti.

“Tutti uniti a cantare dai balconi e a sentirsi italiani …. e poi finito il momento di ‘show’ si ritorna a fregare il prossimo. Fantastico!” ha sarcasticamente commentato una utente di fb.