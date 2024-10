Genova partecipa con orgoglio all’Italian Tree of the Year 2024

Genova partecipa con l’Araucaria di Nervi, “The Italian Dragon”

La Superba è ufficialmente tra le città protagoniste dell’evento nazionale “Italian Tree of the Year 2024”, la competizione che invita il pubblico a votare online per scegliere l’albero più rappresentativo e amato d’Italia. Quest’anno la città sarà rappresentata dall’imponente Araucaria di Nervi, nota come The Italian Dragon, una pianta straordinaria, soprannominata “albero che rende vedove le mogli dei giardinieri” per le sue pesanti pigne che, cadendo da grandi altezze, rappresentano una minaccia concreta.

L’evento, organizzato dalla Giant Trees Foundation odv in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, celebra gli alberi monumentali d’Italia, coinvolgendo tutti gli appassionati che possono votare dal 20 ottobre al 20 novembre sul sito ufficiale www.gianttrees.org. Ognuno potrà sostenere il proprio albero del cuore con fino a 30 voti giornalieri.

Insieme all’Araucaria di Nervi, concorrono per l’Italia il maestoso Abete di Douglas di Vallombrosa, il tasso di Urzulei in Sardegna e il pino loricato Italus del Pollino, a rappresentare la biodiversità e la storia naturale delle macroregioni italiane. Gli alberi monumentali come l’Araucaria sono parte integrante del paesaggio e delle memorie collettive, rappresentando simboli viventi delle nostre tradizioni e un patrimonio da valorizzare e tutelare.

L’albero vincitore sarà annunciato durante il Congresso Internazionale di Arboricoltura che si terrà a Udine dal 21 al 23 novembre. Chi si aggiudicherà il titolo di “Albero Italiano 2024” accederà successivamente al contest europeo, portando i colori dell’Italia in un evento che unisce cultura, natura e sensibilizzazione ambientale.