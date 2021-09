Genova Hope Fest, Roy Paci LIVE ai Luzzati, ma non solo, Hope Fest è anche uno spazio in cui approfondire molte riflessioni

Genova Hope Fest, Roy Paci LIVE ai Luzzati, di recente, abbiamo osservato un inasprirsi delle disuguaglianze che già affliggevano Genova da diverso tempo; con la pandemia sono sicuramente aumentate quelle di tipo sociale ed economico.

Non solo in termini di povertà economica ma anche di povertà immateriale e questo perché la pandemia non ha impattato allo stesso modo sulle vite di ognuno, ma anzi ha aggravato situazioni di fragilità già preesistenti.

C’è chi è stato più solo, chi non ha avuto accesso all’istruzione, chi ha perso il lavoro e chi stando in casa, esposto a violenze domestiche, rischiava più di altri.

Nell’ultimo periodo abbiamo visto una città sempre più diseguale anche a livello territoriale; le differenze tra i quartieri, in termini di servizi e accesso ad essi, o in termini di trasporti e offerta culturale, sono sempre più evidenti.

Vogliamo una città che si prende cura in prima persona dei suoi cittadini, una città in cui vivere in un quartiere piuttosto che in un altro non sia penalizzante per la realizzazione di ognuno, una città che tutela ed investe sui giovani che da anni tentano di lasciarla e una città che valorizza e accoglie i nuovi genovesi che arrivano.

Hope Fest sarà lo spazio in cui approfondire molte di queste riflessioni. Si articolerà su tre giorni, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26: durante le due mattine si terranno alcune tavole rotonde per discutere di proposte sulla città, ogni pomeriggio invece si terrà un evento pubblico su un tema per noi prioritario, mentre la sera sarà dedicata a spettacoli e musica dal vivo.

Durante la serata di venerdì 24 si esibiranno quattro giovani band, che suoneranno musica rock e indie rock.

Crediamo sia importante promuovere e sostenere i giovani artisti emergenti della nostra città e per questo siamo contenti di condividere questo spazio insieme.

La serata inizierà alle 20:30, il concerto si svolgerà in Piazza Rostagno, appena sotto i Giardini Luzzati e per entrare sarà necessario il green pass.