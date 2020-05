Genova Est resta chiuso, le altre modifiche in autostrada

Forti disagi in autostrada e automobilisti che protestano.

Da quando è ripreso il traffico, dopo la quarantena, sui tratti liguri si formano ogni giorno code e intasamenti a causa dei numerosi cantieri aperti per la manutenzione di viadotti e gallerie.

Le proteste di automobilisti e camionisti sono cresciute negli ultimi giorni a seguito delle mancate aperture di tratti agli orari indicati.

La Società Autostrade, in sostanza, si è giustificata affermando che quando viene trovata una criticità durante le verifiche si preferisce proseguire subito con i lavori di ripristino invece di riaprire il tratto e rimandarli.

Il casello di Genova Est era stato chiuso ieri sera alle 22 e avrebbe dovuto riaprire questa mattina alle 6, per permettere l’ attività di ispezione all’interno della galleria ‘Campursone II’, per intenderci si tratta della prima galleria per chi entra da Genova Est; purtroppo la riapertura non c’è stata.

Durante la notte si sono svolte le attività di ispezione al termine delle quali si è reso necessario procedere con ulteriori approfondimenti da parte dei tecnici.

Al momento il casello resta chiuso in entrambe le direzioni.

Nel corso delle prime ore della mattina sul sito di Autostrade per l’Italia si leggeva che la riapetrura sarebbe avvenuta per le ore 12 di sabato 23 maggio. Intorno alle 9 il messaggio è stato cambiato con una comunicazione più generica che spiega la chiusura del casello di Genova Est sia in entrata che in uscita.

Le altre chiusure / modifiche di percorso

A7 Serravalle-Genova

Sulla A7 tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 22/05/2020 al giorno 23/05/2020 per lavori.

La chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, verso Serravalle/Milano.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, potranno proseguire sulla SP35 dei Giovi, con rientro sulla A7, alla stazione autostradale di Busalla. I mezzi pesanti potranno entrare alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 verso Milano.

Data la particolare conformazione del tratto tra Bolzaneto e Busalla, in cui sono presenti le gallerie “Frascone” e “Delle Piane”, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire, oltre l’orario previsto, le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tale evenienza rimarranno validi i percorsi alternativi individuati dalla Direzione di Tronco in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia.

Si ricorda che sulla SP ex SS35 vige un limite strutturale in altezza di 3.35 metri .I veicoli leggeri, oltre al suddetto itinerario, da Genova potranno percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A7, alla stazione di Busalla, per proseguire verso Serravalle / Milano.

A10 Genova-Savona

Sulla A10 tratto chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 22/05/2020 al giorno 23/05/2020 per lavori.

La chiusura riguarda il tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10, alla stazione di Genova Pra’. Si precisa che chi proviene dalla A26 potrà regolarmente accedere alla A10. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati, tra Arenzano e Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono previste attività di ispezione all’interno della galleria Del Forno compresa tra le corsie di decelerazione e accelerazione di Chiavari. Per questo motivo, dalle ore 22:00 di venerdì 22 e fino alle 2:00 di sabato 23 maggio, chi proviene da Genova, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari, da cui potrà rientrare in direzione Sestri, dopo aver percorso la rotatoria esterna.

Successivamente, dalle 2:00 alle 6:00 di sabato 23 chi proviene da Sestri Levante, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari, da cui potrà rientrare verso Genova, dopo aver percorso la rotatoria esterna.

Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente la suddetta galleria, non sarà possibile disporre uno scambio di carreggiata nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire, oltre l¿orario previsto, le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Sulla A26 tratto Chiuso tra Masone e Bivio A26/A10 Genova Ventimiglia dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 22/05/2020 al giorno 23/05/2020 per lavori.

Chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Pra’ sulla A10.

Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure.