Genova è meta sempre più attrattiva per i turisti

Genova: tanti i turisti italiani e stranieri che vi arrivano per piacere, studio o lavoro

Ad attestarlo sono i più recenti dati del settore che confermano l’ottimo e proficuo lavoro svolto in questo ambito dall’amministrazione comunale in collaborazione con le altre realtà locali. Un impegno che conferma la nostra città anche tra le più importanti destinazioni del turismo congressuale nazionale e internazionale grazie alle azioni messe in campo fra cui il Piano Integrato di Sviluppo e Promozione della Città di Genova nei segmenti di mercato Mice, Wedding e Lead Generation sviluppato insieme a Convention Bureau, vincitore della gara di affidamento del servizio. A questo proposito, recenti analisi di settore confermano un trend di netta crescita rispetto al 2018 – quando già rispetto al 2017 gli eventi congressuali furono 3.665 (+8,4%) e i partecipanti 506.008 (+16,7%) -, con una crescita del 37% e un forte incremento delle presenze totali (pernottamenti per la maggior durata dei congressi) superiore al 60%. Inoltre il 96% dei congressisti che scoprono per la prima volta Genova in occasione dell’evento a cui partecipano, dichiara di volerci tornare. Per il futuro anche l’offerta turistica sarà studiata, in sinergia tra vari assessorati, per proporre prodotti ad hoc riservati ai congressisti.

I dati dei flussi turistici di ottobre 2019 pubblicati dell’Osservatorio Turistico Regionale confermano la tendenza positiva degli arrivi a Genova rispetto allo stesso periodo del 2018 (82.552, +15,72%) con un incremento dell’8,3% rispetto al 2017 nonostante la situazione critica causata dal crollo di Ponte Morandi. Lo scorso ottobre le presenze turistiche in città sono state 165.136 registrando un +7,5% confrontando i dati di dodici mesi prima.

Il tasso di crescita del capoluogo ligure rispetto a quello dell’intera regione (+10,84%) e dell’area metropolitana (+12,84%)%, conferma la propensione di Genova a fare da traino come destinazione turistica nel panorama regionale nonostante le condizioni meteo sfavorevoli che, soprattutto nella seconda metà del mese, hanno colpito tutto il nostro territorio.

Quest’anno (da gennaio a ottobre) Genova migliora il dato complessivo degli arrivi chiudendo l’anno con dati lusinghieri anche confrontati con anni di forte ampliamento della domanda turistica. I numeri, ancora parziali, ma già abbondantemente rappresentativi, segnano un trend positivo registrando un totale di 812.364 visitatori, con un incremento dell’1,41% rispetto allo stesso periodo del 2018.

A Genova in particolare gli arrivi di ottobre 2019, rispetto allo stesso mese del 2018 crescono di 11.216 unità, evidenziando una performance migliore rispetto ai dati delle principali destinazioni turistiche della Città Metropolitana e della Regione. In questo stesso periodo gli arrivi di turisti stranieri sono incrementati del 22,49%.