Genova, domani arriva ministro Istruzione Marco Bussetti: a Certosa in Metropolitana

Domani il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti (indipendente-area Lega) sarà in visita a Genova per portare la sua vicinanza alla comunità toccata dal crollo del Ponte Morandi e per illustrare il Piano straordinario attivato dal MIUR in collaborazione con la Regione Liguria, il Comune e la Città Metropolitana di Genova per sostenere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e le loro famiglie e assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico.

Il ministro, accompagnato dall’assessora regionale all’Istruzione e alla Formazione Ilaria Cavo, visiterà le scuole interessate dal crollo del Ponte, quelle che hanno registrato il maggior numero di studenti sfollati.

Visiterà per primo l’Istituto Comprensivo “Sampierdarena” – plesso Cantore. A seguire si sposterà al plesso Ariosto, dell’IC Certosa muovendosi con la Metropolitana come tanti genovesi in difficoltà per i forti disagi del traffico.

Al termine della visita, alle 13, il ministro Bussetti incontrerà i giornalisti insieme ai rappresentanti degli enti locali nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria.