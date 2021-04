Genova, dal Museo Doria una mostra e workshop gratuiti

Dal Museo G. Doria di Genova “Cosa diventeremo”, dal 6 al 23 maggio 2021 la mostra a cura del Goethe-Institut Genua.

COSA DIVENTEREMO. Riflessioni intorno alla natura.

Dal 6 al 23 maggio 2021

Museo di Storia Naturale Giacomo Doria

Via Brigata Liguria 9 – 16121 Genova

Orario di apertura del museo:

Giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 18

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19 (prenotazione obbligatoria su TicketOne)

Cosa diventeremo?

In questo momento nessun’altra domanda sembra più attuale, nessuna richiede più fortemente una risposta.

Anche se Antje Damm non ha una ricetta pronta, offre comunque una strada di approfondimento. Nel suo libro “Cosa diventeremo? – Riflessioni interno alla natura” l’illustratrice e autrice di libri per bambini pone delle domande apparentemente semplici ma profonde sulla natura e l’essere umano. Le sue illustrazioni di grande efficacia servono come punto di partenza per riflessioni e discussioni insieme ai bambini, ma anche con gli adulti: Le piante hanno dei diritti? Cosa possiamo imparare dalla natura? A cosa servono gli animali fastidiosi e le malattie? – Il libro è stato pubblicato in Italia da Orecchio Acerbo.

Il Goethe-Institut Genua presenta i risultati del suo lavoro tramite una mostra con più di 20 pannelli illustrati presso il Museo Civico di Storia Naturale „Giacomo Doria“ di Genova.

Sono previsti anche workshop gratuiti in presenza per bambini dai 6 ai 10 anni (max. 8 persone a workshop).

Giovedì 6, 13 e 20 maggio 2021: 1° gruppo dalle ore 14 alle ore 15 / 2° gruppo dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Venerdì 7, 14 e 21 maggio 2021: 1° gruppo dalle ore 14 alle ore 15 / 2° gruppo dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione via mail a Bettina Pageler, Goethe-Institut Genua: bettina.pageler@gmail.com inserendo

1. data e orario del workshop scelto 2. nome e età del bambino

Riceverete una mail di conferma con tutti i dettagli.

Antje Damm è autrice e illustratrice. Nel suo libro di domande “Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura” offre a bambini e adulti tanti spunti per parlare dell’ambiente e della sua importanza. Da Gießen, sua città di residenza, ci ha concesso questa intervista.

Intervista con Antje Damm

PROGRAMMA ONLINE ATTORNO ALLA MOSTRA

Nel nostro compendio per docenti troverete svariate proposte didattiche sulla mostra e sul libro “Cosa diventeremo?”. Le attività proposte possono essere svolte in presenza e in grande parte anche in didattica a distanza.

Il compendio è disponibile sia in tedesco che in italiano in modo tale da rendere possibile la realizzazione di progetti interdisciplinari.

Informazioni sulla mostra e proposte didattiche

Workshop per insegnanti di tedesco:

Giovedì 6 maggio 2021

⇒ Cosa diventeremo?