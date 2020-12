Genova, da Associazione Museale nasce Scienza in barattolo

La novità di Natale di Associazione Didattica Museale è Scienza in barattolo. Si tratta di due differenti kit, contenenti tutto il necessario per realizzare direttamente a casa un esperimento scientifico.

Da una brillante idea dei ragazzi di ADM – Associazione Didattica Museale, nasce “Scienza in barattolo”: un prodotto per la famiglia pensato per far trascorrere ai genitori e ai loro bambini del tempo di qualità, all’insegna della sperimentazione e della scoperta.

Un nuovissimo progetto ludico-didattico in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Genova, “Mi racconti una storia? – I pupazzi divulgano la scienza” e con le illustrazioni di Coquelicot.

Si tratta di due kit acquistabili sul sito www.assodidatticamuseale.it/scienza-in-barattolo all’interno dei quali è presente tutto il necessario per realizzare in autonomia un laboratorio scientifico-creativo, dalle istruzioni per giochi ed esperimenti, alle schede di approfondimento, basterà aggiungere solo un pizzico di fantasia!

Il kit “Zuppa di Fiabe” sviluppa la fantasia e nutre l’immaginazione; al suo interno contiene:

– 8 carte personaggio

– 8 carte luoghi

– 8 carte animali

– 8 carte oggetti

– 3 carte jolly

– le schede didattiche

Il kit “Budinosauro” invece è adatto provare l’emozione di essere paleontologo per un giorno e contiene:

– una vaschetta di plastica

– plastilina atossica (senza glutine)

– gesso

– bicchiere

– un cucchiaino

– un piccolo dinosauro di plastica (la tipologia di dinosauro può variare all’interno di ogni kit)

– le schede didattiche

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: scienzainbarattolo@gmail.com o visitare il sito www.assodidatticamuseale.it

Si ricorda inoltre che oggi, 10 Dicembre alle ore 17:30 ADM – Associazione Didattica Museale sarà ospite della trasmissione tv “Geo”. Sarà l’occasione per parlare non solo dei nuovissimi barattoli, ma anche delle nuove attività didattiche che l’associazione svolge a distanza per portare il Museo direttamente…a casa!