Genova, Commissione comunale: niente moto su corsie gialle dei bus. Troppo rischioso

Niente moto e scooter nelle corsie gialle lungo le strade di Genova. Lo ha riferito oggi l’agenzia Dire. A escludere l’ipotesi di utilizzo promiscuo dei percorsi riservati agli autobus e’ l’ex senatore ed ex consigliere comunale Enrico Musso che attualmente è direttore del Centro di eccellenza per la logistica, le infrastrutture e i trasporti dell’Universita’ di Genova, incaricato della redazione del Piano urbano per la mobilita’ sostenibile.

Nel corso dell’audizione in Commissione di oggi pomeriggio a Tursi, in subordine, il professore di Economia dei Trasporti ha aggiunto: “Potremmo pensare a un’apertura solo in fasce orarie a bassa frequenza di bus, ad esempio dalle 20 alle 5 e dalle 10 alle 15. Ma l’utilizzo promiscuo dovrebbe avvenire nel piu’ totale rispetto delle regole da parte delle due ruote, cosa che non e’ proprio cosi’ frequente e non condividiamo l’apertura a un certo rischio”.

D’altronde, in passato, l’ipotesi era gia’ stata scartata a piu’ riprese da sindaco e vicesindaco, sia per questioni di incolumita’ sia per evitare un rallentamento dei mezzi pubblici.