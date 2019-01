Genova, chiusa via 30 giugno, code in via Perlasca

Traffico intenso questa mattina in via Perlasca a Genova. I disagi sono stati determinati dalla necessaria chiusura di via 30 Giugno per i lavori sul Ponte Morandi.

Alle 8 si è registrato traffico molto intenso tra l’arteria che collega la Valpolcevera e il centro città.

Presenti code e rallentementi anche nel nodo autostradale attorno a Genova con coda sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

Traffico pure sulla A7 tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto. Coda, infine, anche in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova.