Genova, chi sceglie la bici merita un premio

Oggi è la Giornata Europea senz’auto e giornata conclusiva della Settimana Europea della Mobilità

Ai primi 200 ciclisti che si presenteranno in bici dalle 8 alle 19 al punto-bici FIAB in Largo Pertini (angolo Piazza De Ferrari) a Genova verrà consegnato un buono per una colazione o un gelato gratuiti perchè chi sceglie la bici merita un premio e se piove lo merita ancor di più 🙂

Durante la giornata al punto-bici sarà anche distribuito materiale informativo, verranno dati consigli e indicazioni su ciclabilità urbana e cicloturismo e ci sarà la possibilità di iscriversi a FIAB già per il 2021.

Al pomeriggio sarà presente il Doctor-bike del Cicloriparo che sarà a disposizione per consigli sulla piccola manutenzione della bici.

Romolo Solari, Presidente di FIAB Genova ha dichiarato: “L’iniziativa si ripete ormai da molti anni ma mai come quest’anno ha assunto un grande valore simbolico dopo le ciclabili d’emergenza che sono state tracciate in città ed i nuovi utilizzatori della bici che hanno incominciato a percorrerle.

Una dimostrazione dell’interesse dei genovesi per le due ruote a pedali c’è stata anche lo scorso sabato con il primo bike pride dove circa 350 pedalatori hanno percorso ordinatamente la ciclabile di Corso Italia per manifestare il loro orgoglio ciclistico e diritto di circolare liberamente in sicurezza.”