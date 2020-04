A Sturla cominciano a dare di matto, si sfoga lanciando pedane ponteggi per strada: preso

Oggi pomeriggio in via Vittorino Era a Genova Sturla i poliziotti delle Volanti dell’U.P.G. hanno fermato e denunciato un italiano di 55 anni, pluripregiudicato, per lancio di oggetti pericolosi, resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandolo anche per ubriachezza manifesta e per l’inosservanza del decreto Conte sull’emergenza coronavirus.

L’intervento della Polizia è stato richiesto da una condomina di un palazzo che ha visto il 55enne mentre stava lanciando delle pedane di ferro di un ponteggio per strada, dopo essere salito con “andatura barcollante” su una passerella rialzata.

Gli agenti intervenuti hanno fermato sono riusciti a bloccarlo, accompagnandolo in Questura per l’identificazione.

E’ risultato che il 55enne aveva bevuto bevande alcoliche prima del gesto e che era già stato denunciato lo scorso 28 marzo, dopo una violenta lite con la compagna.