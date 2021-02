Genoa-Verona, Ballardini: felice per il risultato

Il commento di Davide Ballardini sul pari di ieri sera contro il Verona.

“Sono felice, straordinariamente contento per il risultato contro una squadra che ha un’idea chiara, giocatori di grande gamba, forza e qualità. Davanti ci sono dei nazionali. Lasagna è stato spesso in Nazionale, Zaccagni lo stesso. L’idea c’è e viene sviluppata bene. Il Genoa oggi non era al meglio e per questa ragione abbiamo conquistato un grandissimo punto. Non avevamo una gamba brillante, ma siamo riusciti a prendere un punto contro una squadra forte”.

“Questa non è una squadra cinica. In dieci contro undici il Genoa è stato più nella metà campo del Verona che nella sua metà campo. Per me è tutto frutto della grande generosità e del grande carattere di questa squadra. Se pensiamo alla gara col Napoli, invece, abbiamo fatto due gol su tre occasioni. Ma ci sta che il Genoa sia fortunato contro il Napoli, altrimenti non vince mai per i valori. Non credo che sia un Genoa cinico perché creiamo comunque tanto gioco e ci meritiamo la vittoria quando la conquistiamo”.