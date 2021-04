Genoa, ultimi preparativi per la sfida alla Viola

Un mosaico che si sta componendo giorno dopo giorno, con il ritorno dei reduci dai match internazionali. Prima Rovella e Scamacca in avvio settimana, quindi Badelj, Shomurodov e Zajc, tutti sono tornati a lavorare in gruppo. Domani toccherà a Pandev e Onguénè riabbracciare i compagni. Oggi intanto seduta di lavoro, in prevalenza tattica, diretta al centro sportivo da mister Ballardini. Attivazione, addestramenti, schemi e partitella. L’allenamento è ruotato sul programma della pre-vigilia, in attesa delle prove finali di venerdì, integrate dalle indicazioni per memorizzare le consegne. Per la partita con la Fiorentina, l’unico indisponibile resta Pellegrini.