Samp, allenamenti con i nazionali in vista del Milan

La Sampdoria si avvicina alla ripresa del campionato e in particolare alla trasferta in casa del Milan, in programma sabato alle ore 12.30. Con il rientro di tutti i nazionali, ad eccezione di Bartosz Bereszynski atteso nelle prossime ore, Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta mattutina sostanzialmente di scarico, al fine di tenere il gruppo unito tra chi ha lavorato a Bogliasco e chi è reduce dalle gare e dai viaggi internazionali.

Esercitazioni. Sul campo 2 del “Mugnaini” l’allenamento è stato incentrato prevalentemente su esercitazioni tecniche finalizzate alla conclusione in porta. Quindi ogni blucerchiato ha proseguito con lavori individuali di prevenzione, mentre il tecnico e i suoi collaboratori si sono dedicati ad approfondimenti di video-analisi. Programmi di recupero agonistico per Albin Ekdal e Ernesto Torregrossa. Domani, venerdì, rifinitura al mattino e partenza in pullman nel pomeriggio in direzione di Milano.