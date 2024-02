Genoa-Udinese alle 20.45: dove vederla in tv e le formazioni

Genova – Appuntamento questa sera per la per la 26ª giornata di campionato, alle 20.45 al Ferraris, davanti ad oltre 30 mila spettatori per la sfida tra Genoa e Udinese.

“Dobbiamo fare 12 punti per essere tranquilli e pensare al dopo – dice il mister rossoblù Gilardino nella conferenza del pre partita. Il campionato è lungo, c’è una necessità oggettiva di fare punti.”

Nell’Udinese, non ci sarà il capitano Pereyra e mister Cioffi conferma gli undici dell’ultimo turno con Samardzic favorito su Payero ed Ehizibue in vantaggio su Ebosele e Ferreira sulla fascia destra a centrocampo. Davanti ancora Thauvin-Lucca.

Dove vedere Genoa-Udinese in streaming e diretta tv

Genoa-Udinese, gara valida per la 26ª giornata di campionato e in programma alle ore 20,45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (251), Now e in streaming su Dazn e Sky Go.

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese

GENOA (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Messias, Spence, Haps, Ekuban, Bohinene, Thorsby, Vitinha, Strootma, Ankeye. Indisponibili: Matturro. Squalificati: -. Diffidati: Retegui, Sabelli, Vasquez.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kristense, Gianneti, Perez; Zemura, Lovrci, Walace, Samardzic, Ehizibue; Thauvin; Lucca. All. Cioffi. A disposizione: Silvestri, Padelli, Tlkvic, Kabasele, Ferreira, Ebosele, Kamara, Camara, Payero, Zarraga, Success, Brenner, Davis. Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Pereyra. Squalificati: -. Diffidati: Perez, Success, Thauvin, Walace.

Arbitro: Fourneau di Roma. Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Colombo. Var: Di Paolo. Ass. Var: Sozza.