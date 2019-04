Genoa-Torino, Prandelli: Lotteremo fino all’ultimo

Prandelli analizza la sfida importante contro il Torino di oggi: in palio punti pesanti sia per la zona Europa che per la Salvezza.

“Ho provato cosa vuol dire derby e, lo posso dire in maniera sincera, che sarò incazzato fino al prossimo derby. Quello che ho detto ai ragazzi è di guardare avanti, dobbiamo avere la lucidità per affrontare una squadra molto temibile”.

Per quanto riguarda il prossimo futuro e il confronto con Preziosi il tecnico di Orzinuovi afferma: “Lo abbiamo visto, abbiamo parlato e cercato di capire cosa fare per aiutare questi ragazzi. Ho capito che c’è voglia di uscire tutti insieme. Rimandiamo tutto a fine campionato per capire come posso vedere il futuro di una squadra ma soprattutto la programmazione tecnica. Ho solo tre mesi di lavoro, sono molto realista, la situazione e le difficoltà sono queste ma noi abbiamo i mezzi per uscirne. Lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata”.