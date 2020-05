Genoa, terzo giorno di lavoro individuale per il Grifone

Terzo giorno di concentramento per il Grifone, in questa prima metà di settimana dedicata allo svolgimento di programmi individuali.

Lunedì corse ed esercitazioni. Martedì test atletici per le rilevazioni funzionali, da elaborare in banca dati per aggiornare schede e programmi. Mercoledì prosecuzione del ricondizionamento sul terreno di gioco, oltre alle fasi ospitate nella nuova palestra, dove gli spazi consentono il distanziamento e garantiscono le misure di sicurezza. La guardia resta altissima in fatto di prevenzione e tutele. Gli arrivi al campo sono continuati in orari differenziati.

Nonostante però lavoro individuale e precauzione la truppa rossoblù lavora sodo per ritrovare la forma.