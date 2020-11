Il Grifone scalda i motori in vista del derby di Coppa e fa i conti con recuperi ed infortuni.

Il Genoa comunica che Davide Biraschi ha riportato una lussazione scapolo omerale destra ridotta. Il giocatore verrà sottoposto a visita specialistica giovedì.

Al di là degli indisponibili in organico, da registrare il recupero di Pjaca e Rovella, convocabili per la partita con i blucerchiati.

Le scelte verranno completate a ridosso del match. Mercoledì sessione di rifinitura per una partita che, nonostante sia per la Coppa Italia, è molto sentita e potrebbe rappresentare una svolta in un momento complesso per il Genoa.