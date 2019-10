Genoa, tegola Criscito: più di un mese out

La nota medica pubblicata dal Grifone in merito alle condizioni di Mimmo Criscito non è positiva.

Il capitano uscito anzitempo dalla gara con il Milan dovrà stare per poi di un mese fuori dai campi di gioco. Una tegola per il già martoriato Grifone e per il mister Andreazzoli.

“Il Genoa Cricket and Football Club rende noto che il capitano Mimmo Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’infortunio riportato. Gli esiti hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione finalizzato alla guarigione clinica”.