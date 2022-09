Genoa, Strootman il concreto: Il nostro obiettivo è vincere

Strootman suona la carica al Genoa in questo primo sprint in vista della volata promozione in Serie A.

“Quando ero a Marsiglia pensavo di tornare in Italia e quella del Genoa si è rivelata la possibilità più interessante. Mi hanno chiamato, ne abbiamo parlato e ho percepito un entusiasmo tale che in due giorni mi sono convinto. Sto bene, spero presto di poter provare cosa voglia dire giocare in un Marassi stracolmo. Perché mai dovrebbe pesare? Una società come il Genoa in Serie B deve essere favorita per forza. La A è il nostro obiettivo e penso che la società, i dirigenti e tutto il club ce lo dimostrino. Senza metterci pressione e senza dire che siamo i più forti, perché va dimostrato. Esistono club molto forti, penso al Cagliari, ma anche nella nostra rosa abbiamo elementi che hanno giocato o potrebbero stare in Serie A. Ma il nostro obiettivo è vincere. Dovremo far vedere sempre di essere più forti dell’avversario. Ci sono squadre importanti, ma esistono le condizioni per far bene, senza scusanti. Roma? L’entusiasmo di oggi è molto importante, perché forse mancava negli ultimi anni, ma non mi stupisce. Ho visto la prima di campionato, c’erano 60mila spettatori. Ai miei tempi la squadra andava bene, ma ce n’erano la metà. Hanno fatto grandi acquisti e spero che possano tornare laddove devono stare, cioè fra le prime quattro squadre in Italia. Forse serviranno un paio d’anni per vincere lo Scudetto, ma la Roma deve giocare la Champions”.