Genoa, stasera appuntamento con l’Entella

Appuntamento stasera, ore 20, a Chiavari. Dove il Grifo è ospite dell’Entella al Comunale, stessa location del primo match ufficiale della stagione: la partita di Coppa con l’Imolese terminata 4-1. Sono reperibili i tagliandi sui siti Entella.it e Etes.it, presso le ricevitorie Etes e alle biglietterie dello stadio (9.00-12.30; 15.00-20.45). Prezzi interi da €7 a €23 più diritti di prevendita (tariffa ridotta e bambini). Ai genoani è riservata la gradinata nord, ma possono acquistare tagliandi di ogni altro settore. A Genova la prevendita è in corso da Video Forum in Piazza della Vittoria 45/47 r. e la Tabaccheria di via San Pacoret De Santis Bon. In riviera dalla Tabaccheria Metaldi di Chiavari, alla Pro Loco di Recco e alla Tabaccheria Elle di Borzonasca.

