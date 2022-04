Genoa, stanziati altri biglietti per il match contro il Verona

A seguito dell’esaurimento del contingente iniziale (1781) di biglietti Settore Ospiti (“Curva Nord Superiore”) per la trasferta del Genoa a Verona, terminato nei primi due giorni, oggi è stata attivata la vendita di un secondo quantitativo di tagliandi, “Curva Nord Inferiore” (1462), riservati sempre ai supporter genoani al seguito. I nuovi titoli di accesso possono essere acquistati sia onlineche nelle ricevitorie Vivaticket al prezzo di 25 euro (5 euro per gli Under 14) comprensivo di diritti. Con il biglietto di “Curva Nord Inferiore” non sarà possibile accedere in “Curva Nord Superiore” e viceversa. Si ricorda che l’acquisto, per i residenti in provincia di Genova, è limitato esclusivamente al Settore Ospiti. E’ obbligatorio presentare documento d’identità in corso di validità e, per l’accesso allo stadio, essere in possesso di Green Pass Base e di mascherina FFP2. Si raccomanda di non recarsi a Verona se sprovvisti di tagliando.