Genoa-Spezia, Ballardini: Salvezza vicina

Ballardini è molto contento della vittoria di ieri contro lo Spezia che vale molto in chiave salvezza.

“Sono arrivato alla 14^ giornata con la squadra che aveva 7 punti, evidentemente qualche problema c’era. C’è stato bisogno di capire subito tante cose, di farsi capire alla svelta, di conoscere i calciatori e trovare la migliore disposizione per farli rendere; inoltre gli attaccanti avevano più difficoltà a fare gol, avevano bisogno di crescere. Sono state tante le cose da sistemare. Il Genoa oggi ha 36 punti in classifica e sono quelli che merita. Le difficoltà c’erano, ci sono e ci saranno”. Guai però a parlare di futuro: “Non vado oltre questa stagione perché non è ancora finita e bisogna concluderla nel migliore dei modi. L’obiettivo non è ancora stato raggiunto e la salvezza sarebbe un obiettivo importante per noi, ma mancano ancora 5 gare. Solo dopo faremo altri ragionamenti”. Ballardini soddisfatto per la prestazione contro lo Spezia: “La squadra ha fatto un grande primo tempo, nel quale ha speso tanto. Nel secondo siamo stati bravi a coprire il campo e siamo stati premiati anche per quanto fatto nei primi 45′