Genoa si cambia, il ritiro a Moena in Val di Fassa

Novità estiva per il Genoa, nella “pre-season”, il consueto ritiro che anticipa il campionato, la squadra effettuerà il ritiro a Moena in Val di Fassa.

Il Club di calcio più antico in Italia e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa hanno sottoscritto una partnership per le prossime tre stagioni sportive. Calciatori, tecnici, staff e dirigenti saranno ospiti della valle per due settimane, dal 10 al 25 luglio 2023

Ad annunciarlo a Villa Rostan per il Genoa Andrès Blàzquez e per la Val di Fassa Fausto Lorenz e Paolo Grigolli.

La squadra torna così a svolgere la fase della ‘Pre-Season’ in Italia a distanza di tempo e del precedente in Val di Fassa negli anni Novanta. Durante il periodo in Trentino, il team sosterrà gli allenamenti al Centro Sportivo Carlo Benatti di Moena, sede di tre amichevoli e di iniziative entertainment per residenti e tifosi. A margine delle attività sportive sono previsti eventi, come la presentazione ufficiale della squadra, per coinvolgere gli abitanti della valle e allietare le vacanze dei supporter a cui saranno riservate agevolazioni.

Diverse le convenzioni per i tifosi che potranno seguire i loro beniamini e godere, nel contempo, di una vacanza speciale.