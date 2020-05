Genoa si avvicina ai tifosi: riapre lo Store al Porto Antico

I Tifosi possono tornare a fare shopping al Genoa Store nell’area del Porto Antico.

Lunedì 18 maggio il negozio ufficiale del club riapre al pubblico in concomitanza con l’avvio della nuova fase. Si profilano novità per i supporter del Grifo. A partire da una campagna promozionale che entrerà in vigore sulle collezioni 2019/20, l’applicazione di uno sconto (40%) sul prezzo originale dei prodotti. Un’occasione allettante per chi ha intenzione di approfittarne. Il polo di riferimento per il merchandising ufficiale, il Genoa Store, sarà in servizio la prossima settimana, in via straordinaria, tutti i giorni con orario continuato 10-19. Il week-end è compreso. Venerdì 22 inoltre è in agenda l’estensione dell’orario di apertura al pubblico sino alle 22. Da lunedì 18 maggio riprenderà anche l’attività del negozio on-line per gli ordini in arrivo dall’Italia e dall’estero, così come il servizio di consegna (gratuita) a domicilio, limitato ai residenti nel Comune di Genova, “Il Genoa a casa tua”. Lo sconto del 40% è valido con ogni modalità di acquisto e ordinazione.