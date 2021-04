Genoa, Shomurodov nuova plusvalenza per Preziosi

Eldor Shomurodov a venticinque anni non è giovanissimo, ma può essere definito un colpo alla Piatek.

Il Genoa lavora in questo senso: “Arrivato in sordina e diventato un gioiello a Genova al primo anno. Il prossimo passo potrebbe essere una cessione illustre, così come accaduto per il suo predecessore. Il valore è già raddoppiato e negli scorsi mesi sussurri volevano la Juventus attenta alla situazione dell’uzbeko. In estate Preziosi si aspetta un’offerta monstre per lasciar partire uno dei nuovi gioielli rossoblù del gruppo di quest’anno”.

Un’altra plusvalenza in vista per Preziosi che pensa già al prossimo colpo sia tecnico che di bilancio.