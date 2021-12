Ecco i nomi dei direttori di gara del prossimo turno di Serie A per Samp e Spezia e Genoa.

La partita allo stadio Olimpico tra Genoa e Lazio, in programma venerdì (ore 18:30) e valida per la 18ma giornata, è stata affidata alla direzione arbitrale di Luca Pairetto, appartenente alla sezione A.I.A. di Nichelino. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Lorenzo Maggioni (sez. di Lecco), in collaborazione con Giovanni Baccini (sez. di Conegliano). Gli assistenti indicati dalla CAN sono Luigi Rossi e Damiano Margani, tesserati rispettivamente nelle sezioni di Rovigo e Latina. Quarto ufficiale Alberto Santoro della sezione di Messina.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Venezia, gara in programma domenica 19 dicembre (ore 18.00) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 18.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Ranghetti di Chiari e Miele di Torino.

Quarto ufficiale: Minelli di Varese.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Preti di Mantova.

L’ AIA ha reso noto che sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo a dirigere la sfida valida per il diciottesimo turno di Serie A contro l’Empoli, in programma domenica 19 dicembre alle ore 15:00 sul terreno del ‘Picco’.

L’incontro vedrà come assistenti Luca Mondin della sezione di Treviso e Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata. Quarto Ufficiale sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var, Daniele Doveri di Roma 1. Avar, Alberto Tegoni di Milano.