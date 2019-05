Genoa sesto in serie A per numero di cross effettuati

Addizionati i numeri del 38° turno si possono tirare le somme e fare consuntivi. Nelle varie classifiche a tema in qualcuna il Genoa, protagonista di un finale di campionato al cardio-palma, ha fatto registrare un buon piazzamento nel ranking. Per la capacità di arrivare sul fondo e mettere cross in mezzo, per esempio, la squadra si è fatta valere terminando al sesto posto nel computo generale. Per la precisione sono stati, secondo le statistiche pubblicate dalla Lega, 279 i traversoni utili e 179, invece, quelli non andati a buon fine. La graduatoria vede nelle prime cinque piazze per numero di cross effettuati Inter, Juventus, Roma, Spal e Torino.