Genoa-Sassuolo, Romero: soddisfatti del pari

La solita prestazione mostruosa. Come la sicurezza che Cristian Romero, a 20 anni, snocciola partita dopo partita, schiacciando le ambizioni di chiunque gli capiti a tiro.

“Oggi abbiamo preso un punto importante contro una squadra difficile da affrontare. Sul gol subito avremmo potuto marcare meglio, già alla ripresa rivedremo l’errore.

Per il resto siamo stati attenti, ma in casa dobbiamo crescere come intensità. Nella difesa a quattro mi trovo bene, così come con Zukanovic. Il mister mi chiede di scendere in campo con tranquillità e cerco di seguire i suoi consigli, in Argentina ero abituato alla difesa a quattro.

I nuovi arrivati hanno contribuito con la loro esperienza. Personalmente sono contento di essere un giocatore del Genoa. Sanabria? E’ bravo e ha tanta tecnica. Speriamo tutti che continui così”.