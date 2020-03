Genoa, Sanabria: Sento la fiducia del mister

Tanti auguri a te. Settimana di compleanni in casa Genoa tra candeline che si accendono e dimostrazioni di affetto nello spogliatoio. Oggi è Tonny Sanabria a scattare sul filo della data di nascita. Sono 24 anni. Il primo vissuto da neo papà, come ha raccontato di recente ai microfoni di Genoa Channel. “A novembre è nata mia figlia, la cosa più bella che potesse capitarmi.” E chissà che la felicità portata in famiglia da Arianna sia una delle chiavi di lettura per un periodo così positivo, al netto delle notti in cui è difficoltoso chiudere occhio, oltre alla fiducia di mister Nicola, all’intesa con i compagni e al nuovo impianto di gioco. “Sento la fiducia del tecnico dal primo giorno in cui è arrivato. Per un attaccante è sempre bello segnare. Quello che conta di più però è il gruppo, la prestazione della squadra. Stiamo facendo meglio rispetto a prima, non possiamo mollare di un centimetro per raggiungere l’obiettivo”.