Spezia-Pescara 2-0, le Aquile tornano a volare

La squadra di Italiano conquista tre punti preziosi in chiave playoff, mentre gli abruzzesi di Legrottaglie non danno continuità al successo sull’Ascoli. La partita si sblocca nella ripresa su un episodio: al 4’ Galabinov fa la torre in piena area di rigore, ma Scognamiglio infila la propria porta nel tentativo di anticipare Gyasi. Lo stesso attaccante di origini ghanesi chiude i conti ancora in collaborazione con Galabinov, bravo a fare velo sul cross da destra di Maggiore per la conclusione di Gyasi.

Il tabellino di Spezia – Pescara

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Maggiore Erlic, Terzi, Marchizza; Mastinu (dal 24′ st Acampora), Matteo Ricci, Vignali (dal 21′ st Ferrer); Gyasi, Galabinov, Bidaoui (dal 33′ st Di Gaudio). A disposizione:Angeletti, Krapikas, Capradossi, Ramos, Bartolomei, Nzola, Ricci, A. Gudjohnsen. Allenatore: Italiano

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Crecco, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Bruno, Palmiero (dal 17′ st Bocic), Melegoni; Clemenza, Galano (dal 33′ st Pavone), Maniero (dal 25′ st Bozhinov). A disposizione: Farelli, Alastra, Martella, Campagnaro, Marafini, Bettella, Diambo, Borrelli, Forte. Allenatore: Legrottaglie

Reti: al 4’st Scognamiglio (autogol), al 15′ st Gyasi

Ammonizioni: Drudi, Palmiero, Masciangelo, Maniero, Vignali