Genoa, ritorno a Neustift per il 14° anno consecutivo

A Neustift im Stubaital, dove il Genoa sosterrà la prima parte della preparazione estiva per il 14° anno non consecutivo (date indicative: 8-20 luglio), stanno entrando nel vivo le operazioni per aprire ufficialmente la stagione dei ritiri estivi per le squadre di calcio.

Una tradizione inaugurata proprio dal club più antico in Italia nel 2005, e che ha visto in questi anni fare tappa sotto il ghiacciaio dello Stubai nazionali come Spagna, Francia e Russia. I terreni di gioco dei campi in uso alla SportPlatz, dopo il tardivo scioglimento della neve, sono stati sottoposti a un ampio maquillage, in vista dell’arrivo tra un paio di settimane del primo team. I bulgari del Ludogorets. Le prenotazioni per seguire la squadra in Austria sono in corso presso le agenzie Elvy Tours.