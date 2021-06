Genoa, ritiro dal 12 al 24 luglio a Neustift

Tra le meraviglie naturalistiche della Val Stubai, in Austria, per la fase del ritiro pre-campionato. Il Genoa torna a Neustift Im Stubaital (al Vitalhotel Edelweiss), dal 12 al 24 luglio, per gli allenamenti allo “Stadio delle Alpi” in vista della nuova stagione. E’ la quindicesima volta. “Siamo felicissimi di poter accogliere di nuovo squadra e tifosi”. Roland Volderaurer e Gebhard Schoepf, i dirigenti del consorzio turistico presenti alla video-conferenza, insieme al dg del club Flavio Ricciardella e al resp. mktg Daniele Bruzzone, hanno servito assist per andare in gol. “Le condizioni sono finalmente cambiate. Con green pass, esito negativo dei tamponi o la prima dose di vaccino effettuata da 21 giorni, l’accesso alla frontiera è consentito. E le normative stanno sviluppandosi in maniera sempre più favorevole con il miglioramento della situazione generale””. Le amichevoli del team, le gite tra montagne mozzafiato e le attrattive che la Valle Stubai mette sul piatto. Per i supporter sono stati approntati pacchetti offerta per l’ospitalità (comprensivi della Stubai Super Card per servizi e trasferimenti) con sistemazioni in casa o in hotel a due, tre, quattro stelle. “I prezzi sono gli stessi di due anni fa”. Il riferimento per le prenotazioni a Genova è l’agenzia Osiris Travel in vico Casana 27 r. (sig.ra Fulvia Ottonello – fulvia@giocoviaggi.com – tel 010-5531169 – cel. 342-6163782).