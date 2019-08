Genoa, giorni conclusivi per la campagna abbonamenti

Sono gli ultimi giorni. Prosegue la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20. Non si ferma l’entusiasmo dei genoani, la prestazione di Criscito e compagni come un soffio sul fuoco, non ha fatto altro che infervorare ancora di più gli animi. La passione rossoblù è palpitante, come dimostrano i numeri in costante aumento, giorno per giorno, di tessere sottoscritte, nonostante le restrizioni di settore in virtù dei lavori di ristrutturazione dello stadio. “Ogni minuto, ogni goal, ogni respiro” il claim della campagna. In attesa del debutto allo stadio Ferraris contro la Fiorentina. Che voglia di Genoa.

