Genoa, ripresa degli allenamenti fissata martedì

Domenica e lunedì di riposo. Dopo una tirata lunga così, è venuto il momento di rallentare.

Anzi di fermarsi per raccogliere le energie e puntare alla prima con la Roma. Il lavoro portato a termine sabato mattina dal team si è concluso con un programma diversificato a seconda delle esigenze. Semplice defaticante con il prof. Pilati, allo stadio Macciò di Masone, per gli elementi che hanno combattuto con l’Imolese, centrando la qualificazione al quarto turno di Coppa Italia. Lavoro di carattere fisico con il prof. Chinnici per chi aveva necessità di aumentare il ritmo, chiudendo con una partitella 4 contro 4 su campo mignon. Con il gruppo si è allenato Hiljemark. La prossima settimana gli allenamenti al Centro Signorini si terranno a porte chiuse, a causa della necessità della messa in sicurezza dell’impianto prima di ricevere la visita di pubblico e addetti ai lavori. Da quella seguente, però, vi aspettiamo tutti!