Genoa, ripresa allenamenti in vista del Brescia

“Non c’è tempo per lasciarsi andare ai rimpianti…”. A botta calda, in tutti i sensi, mister Nicola aveva già tracciato la strada nella pancia del Ferraris, dopo la sconfitta con il Parma. Su con la vita, le scoppole possono servire da lezione. Stamane il tecnico rossoblù ha riaccolto il gruppo al Centro Signorini, dirigendo la ripresa immediata dei lavori con i collaboratori. Sabato il Grifo renderà visita al Brescia, diretta concorrente nella lotta salvezza. Il programma è stato calibrato sulle diverse esigenze. Chi doveva metabolizzare il minutaggio del match con i ducali si è sottoposto a un’abbondante razione di massaggi, in aggiunta ad esercitazioni defaticanti tra campo e palestra. I restanti hanno effettuato una seduta regolare. Appuntamento a giovedì per una sessione a gruppo riunificato. Per la partita con le rondinelle torna Marchetti. Da verificare le condizioni di Criscito uscito anzitempo e Sanabria soggetto a un affaticamento.