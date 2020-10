Genoa, rifinitura di preparazione: domani la sfida di Verona

Giornata di rifinitura per il Grifone. La squadra si ritrova al Centro Signorini per sostenere il collaudo finale prima della partita con l’Hellas. A fronte degli elementi tornati a disposizione grazie alle news degli ultimi giorni, le difficoltà restano di casa guardando alla formazione designata a scendere in campo, oltre a chi subentrerà a gioco in corso. L’undici di partenza, più che sulle scelte dello staff tecnico nell’ampia rosa originaria, sarà determinato infatti dalle valutazioni sulle condizioni atletiche di ognuno, con l’obiettivo di trovare risposte su chi potrà affrontare gli sforzi di una partita ufficiale.